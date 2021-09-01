"Он стал ключевой фигурой в Бундеслиге. Но я боюсь, что он не останется в Германии. Цифры, которые циркулируют, показывают, что его трудно удержать в Германии. Я предполагаю, что его будущее за рубежом", – приводит слова Румменигге Goal со ссылкой на Bild.

Холанд отказался переходить в ПСЖ, – журналист

Ранее сообщалось, что Эрлинг отказал ПСЖ этим летом, а приоритетным для него является трансфер в Реал. Впрочем, в Германии в лице норвежца видят равноценную замену Левандовски в статусе центрфорварда Баварии.

Добавим, что следующим летом в контракте Холанд становится активной опция выкупа за 75 млн евро, которая может вырасти до 90 млн благодаря бонусам. В текущем сезоне норвежец уже успел провести 4 матча, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

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