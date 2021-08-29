Норвежець був пріоритетним кандидатом для ПСЖ, який шукав екстрену заміну Кіліану Мбаппе, але сам Холанд не зацікавлений у переході, стверджує журналіст Руді Галетті.

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За його інформацією, 21-річний форвард, як планував, проведе ще один сезон у Дортмунді, після чого його пріоритетом буде трансфер у Реал. За іронією долі, в Мадриді він може об'єднатися з Мбаппе, якого мав замінити.

Додамо, що наступного літа у контракті Холанда стає активною опція викупу за 75 млн євро, яка може вирости до 90 млн завдяки бонусам. У поточному сезоні норвежець вже встиг провести 4 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

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