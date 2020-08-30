Румменігге однозначно прокоментував трансфер Тьягу Алькантари з Баварії
Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге розповів про ситуацію навколо хавбека мюнхенського клубу Тьягу Алькантари.
"Ми очікуємо, що пропозиція надійде на днях. Йому було важливо показати, що він здатен добре проводити великі матчі. Якщо все вийде, то він піде. Це болючий момент", – наводить слова Румменігге журналіст Тобі Альтшеффль у своєму твіттері.
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До слова, контракт Алькантари з Баварією чинний до літа 2021 року. Раніше мюнхенці намагалися продовжити угоду з 29-річним хавбеком, однак не змогли домовитися. Чутки пов'язують Тьягу з трансферром в Ліверпуль, з яким іспанець начебто має узгоджений 4-річний контракт.
До слова, у сезоні 2019/20 Тьягу провів за Баварію 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.
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