"Ми очікуємо, що пропозиція надійде на днях. Йому було важливо показати, що він здатен добре проводити великі матчі. Якщо все вийде, то він піде. Це болючий момент", – наводить слова Румменігге журналіст Тобі Альтшеффль у своєму твіттері.

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До слова, контракт Алькантари з Баварією чинний до літа 2021 року. Раніше мюнхенці намагалися продовжити угоду з 29-річним хавбеком, однак не змогли домовитися. Чутки пов'язують Тьягу з трансферром в Ліверпуль, з яким іспанець начебто має узгоджений 4-річний контракт.

До слова, у сезоні 2019/20 Тьягу провів за Баварію 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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