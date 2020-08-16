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Ліверпуль узгодив контракт з Алькантарою – зірка Баварії вже попрощався з партнерами

15:00 - Читать на русском
Ліверпуль узгодив контракт з Алькантарою – зірка Баварії вже попрощався з партнерами
Тьягу Алькантара / Фото ФК Баварія

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара перебуває за крок до переходу в Ліверпуль.

Тьягу Алькантара домовився з Ліверпулем про підписання контракту на 4 роки, повідомляє журналіст RMCsport Мохамед Бухафсі у Twitter.

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29-річний іспанець вже повідомив своїм партнерам у Баварії про переїзд на Туманний Альбіон, де вже навіть підібрав собі житло. Мерсисайдцям залишилось узгодити останні деталі з мюнхенцями задля завершення трансферу. Портал transfermarkt оцінює гравця у 48 млн євро.

У минулому сезоні Бундесліги Алькантара провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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