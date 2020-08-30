"Мы ожидаем, что предложение поступит на днях. Ему было важно показать, что он способен хорошо проводить большие матчи. Если все получится, то он уйдет. Это болезненный момент", – приводит слова Румменигге журналист Тебе Альтшеффль в своем твиттере.

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К слову, контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Ранее мюнхенцы пытались продлить соглашение с 29-летним хавбеком, однако не смогли договориться. Слухи связывают Тьягу с трансфером в Ливерпуль, с которым испанец вроде бы имеет согласованый 4-летний контракт.

К слову, в сезоне 2019/20 Тьягу провел за Баварию 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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