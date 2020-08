Rummenigge in der @WELTAMSONNTAG zu Thiago: „Wir rechnen in diesen Tagen mit einem Angebot.“ Und: „Für ihn war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Wenn es so kommt ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt“ @julienwolffwelt