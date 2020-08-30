Румменигге однозначно прокомментировал трансфер Тьягу Алькантары из Баварии
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации вокруг хавбека мюнхенского клуба Тьягу Алькантара.
"Мы ожидаем, что предложение поступит на днях. Ему было важно показать, что он способен хорошо проводить большие матчи. Если все получится, то он уйдет. Это болезненный момент", – приводит слова Румменигге журналист Тебе Альтшеффль в своем твиттере.
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К слову, контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Ранее мюнхенцы пытались продлить соглашение с 29-летним хавбеком, однако не смогли договориться. Слухи связывают Тьягу с трансфером в Ливерпуль, с которым испанец вроде бы имеет согласованый 4-летний контракт.
К слову, в сезоне 2019/20 Тьягу провел за Баварию 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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