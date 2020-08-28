"Думаю, чемпіоном Англії стане Манчестер Сіті або Ліверпуль. Челсі зробив кілька хороших трансферів. У футболістів Манчестер Юнайтед великий потенціал, але, думаю, їм знадобиться ще рік. Можливо, і Челсі буде потрібен рік, щоб зібрати всіх футболістів в одне ціле.

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Так що я вважаю, що боротьба буде між Манчестер Сіті і Ліверпулем. Якщо Ліверпуль підпише Тьягу з Баварії, це вирішить долю титулу. Цей трансфер кращий, ніж перехід Мессі в Манчестер Сіті", – поділився Руні в коментарі talkSPORT.

Нагадаємо, Мессі повідомив Барселону про своє бажання покинути клуб у поточне трансферне вікно. Головним претендентом на аргентинця вважається Манчестер Сіті.

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