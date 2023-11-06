Рух підходив до домашньої зустрічі з Оболонню, маючи непогані шанси залетіти в боротьбу за топ-3 (а то і більше). Від третьої позиції команда відставала всього на чотири залікових бали, а до першої не вистачало семи. З іншого боку, львів'ян серйозно підтискали конкуренти знизу, тож нічия не дуже влаштовувала "жовто-чорних".

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Підопічні Віталія Пономарьова вважались фаворитами, хоча вдома вони не вигравали у шести турах поспіль. Просто суперник за попередні три матчі пропустив 10 голів – такій обороні гріх було не забити ще три. І вже на 3-й хвилині зустрічі Рух взявся до виконання завдання, відкривши рахунок. Роман розхитав захисників на лівому фланзі й подав на дальню стійку, а Квасниця спокійно вколотив м'яч у сітку. 1:0!

Оболонь не збиралася здаватись. Вже на 5-й хвилині кияни налякали вриванням Прокопенка на правий край штрафного, куди несподівано побіг і голкіпер Ледвій. Єгор покотив повз нього на Краснопіра, однак передача виявилась слабкою й неточною. Господарі натяк зрозуміли, перехопивши контроль над грою й організувавши низку гострих атак.

Не вистачало тільки якісного завершення. Так, на 15-й хвилині Квасниця отримав діагональ від Романа й покотив Сапузі під удар з лінії штрафного – втім, Марко влучив у Теслюка (той стояв на 11-метровій позначці). На 19-й Сапуга замикав подачу зі стандарту, пробивши неточно, а на 25-й його удар метрів з 20-ти заблокували. Кичак при цьому ледь не привіз гол, намагаючись забрати відскок (Артем випустив м'яч із рук).

Оболонь, однак, зуміла адаптуватись до тиску львів'ян, а на 31-й хвилині гості могли й рахунок зрівняти. Суханов прострілив з правого флангу на ближню стійку, а Краснопір випередив Слюбика й бахнув у дальній – поруч зі стійкою! На 33-й Черненко пробив зі стандарту під поперечку (Ледвій перевів на кутовий), а на 37-й "пивовари" таки відновили статус-кво.

Героєм став Суханов, який завдав потужного удару з лівого флангу, однак розділити з ним славу повинен Ледвій. Він не тільки пропустив у ближній кут, а й дав м'ячу прошити свої руки. 1:1! На 43-й же хвилині Сергій влупив із тієї ж дистанції у той же кут – і тепер вже стійка врятувала господарів! Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Він тримався недовго. Всього за три хвилини після відновлення гри Оболонь вирвалась уперед! Гол забив Краснопір, який отримав передачу з глибини на хід у штрафний, протиснув Дідика й переграв Ледвія – 1:2! З такою обороною Рух міг швидко і третій гол пропустити, однак кияни чомусь відступили, почавши захищати рахунок. У другому таймі вони не створили жодного моменту після свого забитого м'яча.

А от Рух нісся уперед, марнуючи шанс за шансом. На 52-й хвилині Пастух падав у карному майданчику (його притримували за футболу, але пенальті не призначили). На 54-й свіжий Таллес пробив з дистанції таким чином, що м'яч опустився на зовнішній бік сітки. На 63-й Роман стріляв зі стандарту повз дальню дев'ятку, а на 65-й Сич завдав удару з-за меж штрафного – Кичак побачив м'яч в останню мить, однак встиг зімкнути ноги й парирувати.

Схожий постріл на 73-й хвилині завдав Таллес, тільки ще й з двома рикошетами. Кичак врятував і тут. Тим не менш, на 83-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки.

Гол організував Квасниця – він підхопив м'яч після корнера Оболоні й протягнув його від власного штрафного метрів на 60, заодно перегравши двох суперників. Після цього Ілля викотив пас у вільну зону на свіжого Карабіна, а той з лінії штрафного поклав у ближній кут – 2:2!

Рух міг і перемогу вирвати, якби Соломон-Отабор забив дальнім ударом у компенсований час, але Кичак витягнув його постріл. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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