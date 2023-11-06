Рух подходил к домашней встрече с Оболонью, имея неплохие шансы залететь в борьбу за топ-3 (а то и больше). От третьей позиции команда отставала всего на четыре зачетных балла, а до первой не хватало семи. С другой стороны, львовян серьезно поджимали конкуренты снизу, так что ничья не очень устраивала "желто-черных".

Подопечные Виталия Пономарева считались фаворитами, хотя дома они не выигрывали в шести турах подряд. Просто соперник за предыдущие три матча пропустил 10 голов – такой обороне грех было не забить еще три. И уже на 3-й минуте встречи Рух приступил к выполнению задачи, открыв счет. Роман расшатал защитников на левом фланге и подал на дальнюю штангу, а Квасница спокойно вколотил мяч в сетку. 1:0!

Оболонь не собиралась сдаваться. Уже на 5-й минуте киевляне напугали врыванием Прокопенко на правый край штрафной, куда неожиданно побежал и голкипер Ледвий. Егор покатил мимо него на Краснопира, однако передача оказалась слабой и неточной. Хозяева намек поняли, перехватив контроль над игрой и организовав ряд острых атак.

Не хватало только качественного завершения. Так, на 15-й минуте Квасница получил диагональ от Романа и покатил Сапуге под удар с линии штрафной – впрочем, Марко попал в Теслюка (тот стоял на 11-метровой отметке). На 19-й Сапуга замыкал подачу со стандарта, пробив неточно, а на 25-й его удар метров с 20-ти заблокировали. Кичак при этом едва не привез гол, пытаясь забрать отскок (Артем выпустил мяч из рук).

Оболонь, однако, сумела адаптироваться к давлению львовян, а на 31-й минуте гости могли и счет сравнять. Суханов прострелил с правого фланга на ближнюю штангу, а Краснопир опередил Слюбика и бахнул в дальний – рядом со штангой! На 33-й Черненко пробил со стандарта под перекладину (Ледвий перевел на угловой), а на 37-й "пивовары" таки восстановили статус-кво.

Героем стал Суханов, который нанес мощный удар с левого фланга, однако разделить с ним славу должен Ледвий. Он не только пропустил в ближний угол, но и дал мячу прошить свои руки. На 43-й же минуте Сергей влупил с той же дистанции в тот же угол – и теперь уже стойка спасла хозяев! В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Он держался недолго. Всего через три минуты после возобновления игры Оболонь вырвалась вперед! Гол забил Краснопир, который получил передачу из глубины на ход в штрафную, продавил Дидыка и переиграл Ледвия – 1:2! С такой обороной Рух мог быстро и третий гол пропустить, однако киевляне почему-то отступили, начав защищать счет. Во втором тайме они не создали ни одного момента после своего забитого мяча.

А вот Рух несся вперед, теряя шанс за шансом. На 52-й минуте Пастух падал в штрафной площадке (его придерживали за футбол, но пенальти не назначили). На 54-й свежий Таллес пробил с дистанции таким образом, что мяч опустился на внешнюю сторону сетки. На 63-й Роман стрелял со стандарта мимо дальней девятки, а на 65-й Сыч нанес удар из-за пределов штрафной – Кичак увидел мяч в последний момент, однако успел сомкнуть ноги и парировать.

Похожий выстрел на 73-й минуте нанес Таллес, только еще и с двумя рикошетами. Кичак спас и здесь. Тем не менее, на 83-й ему таки пришлось вынимать мяч из сетки.

Гол организовал Квасница – он подхватил мяч после корнера Оболони и протащил его от собственной штрафной метров на 60, заодно переиграв двух соперников. После этого Илья выкатил пас в свободную зону на свежего Карабина, а тот с линии штрафной положил в ближний угол – 2:2!

Рух мог и победу вырвать, если бы Соломон-Отабор забил дальним ударом в компенсированное время, но Кичак вытащил его выстрел. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.