СК Дніпро-1 після зміни тренера здійснив солідний ривок вгору. Юрій Максимов виграв уже шість матчів, програвши лише Кривбасу, а також пожертвувавши Кубком. Олександрія продовжує чекати, поки Руслан Ротань зможе чогось навчити цю молодь, а тим часом зона прямого вильоту стала надзвичайно близькою.

Полісся і Кривбас розписали нічию в матчі за лідерство в УПЛ

Тож не важко уявити, за яким сценарієм проходив матч. Дніпряни захопили контроль, але не дуже старалися в атаці. Натомість гравці Олександрії намагалися використати найменшу нагоду, аби загострити. Тут і Погорілий, який намагався покарати Кінарейкіна за помилку, і Шостак, який бив здалеку. У гостей же була дальня спроба Адамюка.

Перший реальний шанс відкрити рахунок також був у підопічних Ротаня. Джевані легко накрутив кількох суперників і пробивав під дальню стійку – зовсім трішки не влучив. Це надало Олександрії імпульс, і вона змогла навіть деякий час пограти першим номером. Однак розплата була дуже гіркою. Піхальонку дали виконати навіс, Адамюк на дальній скинув Філіппову, якому залишилося вразити вже порожні ворота. У третьому поспіль матчі забив Олександр.

Другий тайм більше запам'ятався тривогами, ніж футболом. Кілька разів арбітри зупиняли гру й відправляли команди у бомбосховище. У перервах між ними Олександрія намагалася відігратися, а СК Дніпро-1 – збільшити свою перевагу. Краще виходило у футболістів Максимова. Скорко лише в останній момент завадив Філіппову оформити дубль. Шедевр Гуцуляка не зарахували через офсайд. Олексій пошив у дурні кількох захисників й елегантно перекинув голкіпера. Цікавий факт, що VAR витратив на перегляд епізоду 62 хвилини – почали до тривоги, а завершили вже після.

Не дивно, що рахунок більше не змінився, адже демонструвати щось змістовне після стількох пауз вкрай важко. Голкіпер гостей навіть ходив у чужий штрафний, але той стандарт завершився безрезультатно. Завдяки цій перемозі СК Дніпро-1 набрав уже 27 очок та наздогнав Кривбас – саме ці дві команди наразі ділять перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія залишилася на 14-й сходинці. Окрім того, безвиграшна серія підопічних Руслана Ротаня тепер налічує 11 матчів. Ба більше, за п'ять останніх поєдинків олександрійці не забили жодного м'яча.