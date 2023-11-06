Полісся і Кривбас в рамках центрального матчу 13-го УПЛ сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч у Житомирі мав статус центрального, адже зустрічалися лідери чемпіонату. Кривбас тримався на вершині, а Полісся йшло всього у одному заліковому балі позаду. Результат у даній битві міг справити величезний вплив на розподіл місць у єврокубковій зоні УПЛ – дистанція від першої до четвертої позиції становила лишень два очки.

Битва лідерів з виправленими помилками Монзуль у відеоогляді матчу Полісся – Кривбас – 1:1

Перші 20 хвилин матчу відверто розчаровували. Обидві команди діяли занадто обережно, користуючись перевагами своєї сильної оборони. У наступні 20 хвилин стало трішки веселіше, однак не набагато – фани побачили мізерну кількість гострих епізодів. Два з них стали наслідком стандартів.

Втім, моменти були дуже небезпечними. Криворіжці могли відкрити рахунок на 24-й хвилині з кутового, який коліном замикав Бескоровайний. Данило спрямовував м'яч у правий нижній, але той пролетів поруч зі стійкою. Полісся відповіло ударом Аріельсона з відскоку метрів з 22-х (Кліщук парирував перед собою й одразу накрив сферу), а на 31-й хвилині гостей врятувала стійка – це Шабанов головою завершував навіс з корнера.

Загалом, у першому таймі Кривбас виглядав перспективніше в плані використання простору. Колектив провів декілька якісних атак без завершення, але з гігантським потенціалом – не вистачало тільки хорошої передачі в завершенні. На 39-й же хвилині підопічні Юрія Вернидуба таки спіймали житомирян. Кузик уникнув офсайду й отримав прекрасний розрізний пас від Стецькова, після чого реалізував вихід віч-на-віч. 0:1!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Юрій Калітвінцев вирішив, що настав час для замін – у роздягальні він зняв з пробігу Янакова, кинувши у бій Козака. Крім того, коуч провів змістовну розмову з футболістами. Про це можна говорити з огляду на потужний старт Полісся у другому таймі.

Всього за хвилину після відновлення гри господарі могли заробити пенальті. М'яч ніби-то влучив у руку Бескоровайному при подачі з кутового, однак втручання VAR показало відсутність гандболу. Ще за чотири хвилини Аріельсон обікрав Бескоровайного перед штрафним – аргентинець одразу ж пробив у дальню дев'ятку, але м'яч пройшов поруч з каркасом!

Зрештою, на 54-й хвилині Полісся відігралось. Спрацювала заміна Юрія Калітвінцева. Макуана підхопив м'яч на власній половині й протягнув його метрів на 35, після чого покотив на правий фланг в ноги Козаку. Артем же змістився до лінії карного майданчика й бахнув у ближній кут – 1:1!

Здавалося, що ось тепер почнеться екшн! Втім, очікування підвели тотально. Обидві команди зберігали непогану динаміку, кудись бігали, щось подавали – однак жодного моменту за 30 хвилин після гола Козака вони не створили. Не рятувала навіть велика кількість замін.

Лишень в ендшпілі зустрічі вболівальники побачили гостроту. На жаль для житомирян, її створював тільки Кривбас. Так, на 86-й хвилині Блізнічнеко виконав простріл, який на дальній стійці мав замикати Задерака. Від пропущеного м'яча господарів врятував Чоботенко, який кинувся у підкат. М'яч підскочив над лінією воротарського, а Бойко зняв його з голови Максима.

У компенсований же час Приходько увірвався на правий край штрафного та пробив з гострого кута. Бойко зімкнув ноги й парирував. Цей момент став останнім у зустрічі – фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Кривбас зберіг лідерство у чемпіонаті України, залишившись на першій позиції з 27 заліковими балами у активі. Полісся, набравши тільки 26, опустилось на третє місце, пропустивши вперед СК Дніпро-1. У криворіжців і дніпровців наразі рівна кількість очок.

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR