Уболівальники Аталанти підтримали опорного півзахисника своєї команди Мартена Де Рона, який зазнав травми у фіналі Кубка Італії з Ювентусом і не зможе зіграти у фіналі Ліги Європи проти Байєра.

З його сліз під час фіналу Кубка Італії було зрозуміло, що у фіналі Ліги Європи Мартен Де Рон зіграти не зможе. Півзахисник Аталанти і збірної Нідерландів отримав травму лівого підколінного сухожилля. У матчі з Байєром бергамаскам доведеться обходитися без свого найстійкішого "солдата".

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Коли у вівторок вранці Мартен прокинувся, то побачив під своїм будинком величезний плакат, який залишили вболівальники Аталанти. Вони вирішили підтримати Де Рона перед одним із найважливіших матчів в історії клубу, в якому він не зможе зіграти. "Прихильність, жертовність і вічно спітніла футболка. Де Рон, ти вже виграв свій кубок", – свідчив напис.

Де Рон програв усі фінали, в яких брав участь. Мартен поступився з Аталантою в трьох фіналах Кубка Італії і програв зі збірною Нідерландів фінал Ліги націй 2018/19.

Матч Аталанта – Байєр відбудеться в середу, 22 травня, в Дубліні. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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