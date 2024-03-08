СК Днепр-1 ужасно начал домашку с Рухом, пропустив уже на 5-й минуте. Гости заработали угловой, Климчук подрезал подачу с ближней стойки вдоль ворот, а мяч рикошетом от Сарапия влетел в штангу – а от нее ушел в ворота.

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Волынец вроде и успел выбить сферу с линии, а Виктор Копиевский не свистнул. Впрочем, после подсказки в наушник и вмешательства VAR было зафиксировано взятие ворот! Рух скандально вырвался вперед.

На 21-й минуте подопечные Виталия Пономарева заработали еще один корнер и едва не забили во второй раз. Плюмен выполнил навес, а Дидык замыкал головой метров с шести – над воротами! Кроме этого эпизода, в актив Руха до перерыва можно записать разве что выстрел Пидгурского из-за пределов штрафной, однако получилось слишком неточно.

Момент львовского Ван Дейка pic.twitter.com/VSXsnOrjUl - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

СК Днепр-1 отвечал взаимностью, организовав всего два момента в первом тайме. На 12-й минуте отличиться мог Горбунов, который обыгрался с Очеретько и пробил с левого края штрафной площадки. Сергей целился в нижний дальний, однако Ледвий спас руховцев!

Моментик спортивного клуба еще pic.twitter.com/njxKoSpAWb - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

В компенсированное же время Мирошниченко принял скидку от Гуцуляка и мощно выстрелил с правого угла штрафной. Ледвий парировал, Очеретько попытался добить, но нормально по мячу не попал. Также можно вспомнить эпизод с прострелом Горбунова – мяч рикошетом от ноги Дидыка попал в его прижатую руку. После короткого вмешательства VAR игра продолжилась, ведь пенальти там и не пахло.

В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Руха. Перерыв затянулся – перед самым возвращением на поле прозвучала тревога, поэтому второй тайм задержался на 30 минут. К сожалению, за это время футболисты не проголодались до футбола.

Рух до середины второго тайма вообще ничего не создал, хотя до 63-й минуты успел провести аж 4 замены. Климчук, Дидык, Квасница и Плюмен уступили место Карабину, Холоду, Руничу и Ляху – все перестановки были чисто по позиции. Юрий Максимов же на 51-й минуте выпустил Кивинду вместо Горбунова. Команда перешла на игру с двумя нападающими.

Во втором тайме СК Днепр-1 выглядел несколько активнее, но до очередной воздушной тревоги хозяева организовали всего один момент с игры. Филиппов классно развернулся в центре и выполнил передачу в зону перед штрафной, Кивинда сбросил Очеретько, а тот сразу же дал в штрафную под врывание Пихаленку – Александр вывалился один на один, но не смог переиграть Ледвия!

Комбинация спортивного клуба с ударом pic.twitter.com/iKWRsMsmkz - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Это произошло на 61-й минуте. На 67-й же Адамюк замкнул подачу с углового, но удар головой оказался неточным. После этого сирены вновь приостановили игру – теперь уже на 50 минут. Вернувшись на поле, СК Днепр-1 организовал еще лучшую голевую возможность.

На 72-й минуте Гуцуляк качнул защитника на правом углу штрафной и мощно бахнул под ближнюю штангу. Ледвий парировал, а затем еще и отразил прострел Кивинды с острого угла. На добивании оказался Сарапий, который нанес удар метров с 10-ти – теперь уже выручили защитники!

Еще момент спортивного клуба pic.twitter.com/oxBGqrSX2v - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Еще через три минуты Филиппов замыкал подачу с углового, направив мяч над перекладиной. Рух явно зашатался, но "на помощь" снова пришла тревога. Пауза длилась 50 минут, включая время на повторную разминку – а сразу после нее едва не отличился Рунич, который пробил метров с 20-ти с небольшим рикошетом. Рядом с левой стойкой!

Момент львовских батяров pic.twitter.com/ojH6hHeqIA - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

СК Днепр-1 уже не смог вернуться в игру. Финальную часть встречи команда провалила, а Рух мог еще и второй гол забить. Так, на 1-й компенсированной минуте Лях ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний, а на последних секундах Федор прошел нескольких оппонентов в штрафной и бахнул метров с 6-ти – Волынец спас в обоих случаях!

Удар мастера копаного мяча по воротам спортсменов из приднепровского края pic.twitter.com/4mKj0GHptP - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Последний момент команды в желто-черных цветах pic.twitter.com/78ORAsmunx - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 8 марта, 2024

Впрочем, от поражения спасти он уже не мог. Финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу Руха. Львовяне набрали 33 очка и поднялись в топ-5, в то время как СК Днепр-1 пока держится на вершине. От Шахтера и Кривбасса подопечных Юрия Максимова отделяет 1 зачетный балл.

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