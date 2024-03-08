Безкоштовної УПЛ більше не буде: офіційна заява Setanta Sports за мотивами матчу Верес – Динамо
За перегляд матчів чемпіонату України глядачам тепер доведеться платити.
Глядачі не змогли переглянути матч Верес – Динамо на Setanta Sports у вільному доступі. Транслятор прояснив це рішення на сторінці у Facebook.
Трансляції матчів чемпіонату України на MEGOGO – президент УПЛ зробив чітку заяву
"На жаль, ми не змогли показати цей матч у вільному доступі. Згідно з домовленостями з дистрибʼютором, тепер, аби переглядати український футбол на платформі Setanta Sports необхідно мати активну підписку, як і на всіх інших платформах та провайдерах, які транслюють контент УПЛ. Приносимо вибачення за незручності та проблеми з комунікацією", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що до цього матчі весняної частини УПЛ можна було переглянути на Setanta Sports у вільному доступі – для цього не потрібно було купувати підписку на ресурс.
Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ