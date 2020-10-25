Рух досі не знав перемог у чемпіонаті, тож мотивація на матч проти Зорі була максимальною. Втім, луганці вже з перших хвилин захопили ініціативу, організовуючи атаку за атакою, стандарт за стандартом. Львів'яни швидко втрачали м'яч і вже на 8-й хвилині могли пропускати внаслідок потужного удару Кочергіна з дистанції після зміщення з центру – Бандура парирував. Щоправда, господарі всю свою перевагу традиційно важко конвертували в небезпечні моменти. Ба більше – на 23-й хвилині Васіль врятував їх після вривання Бойчука на правий край штрафного та пострілу в дальній кут.

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В другій половині першого тайму Зоря продовжила домінувати, але гострота біля чужих воріт залишалася невисокою. На 33-й хвилині Кабаєв з меж карного майданчика бив занадто слабко, а на 34-й він же пробив вище воріт. На 41-й з дистанції стріляв Назарина, але це було занадто неточно. Рух кволо відбивався й багато фолив – це і вирішило долю зустрічі. У компенсований час Гагун грубо зіграв проти Вернидуба й отримав жовту картку, яку VAR замінив на червону. За дві хвилини по перерві Рух отримав друге вилучення – це Мартинюк наступив на ногу Кабаєву. Львів'яни залишалися вдев'ятьох.

Логічно, що після цього Зоря спокійно розіграла більшість. Вже на 52-й хвилині Гладкий відкрив рахунок, розстрілявши ворота з меж штрафного після подачі від Хомченовського. Після цього гольових моментів не виникало цілих 20 хвилин (а на 63-й Васіль рятував під час пострілу Дуця), але на 75-й всі питання були зняті: Кочергін розігнав контратаку й віддав пас під удар Перовічу, Бандура перевів його в стійку, а Кочергін зіграв на добиванні – 2:0.

На 88-й же хвилині Іванісеня увірвався в штрафний та пробив метрів з восьми після скидки від Руфаті – 3:0. Добив же львів'ян новачок Сайядманеш, який завершив контратаку ударом з лівого кута карного майданчика під дальню штангу. 4:0. Розгром.

Таким чином, Зоря набрала дев'ять очок і піднялася на сьому позицію в турнірній таблиці УПЛ. Рух, маючи в активі два залікових бали, тримається на передостанній сходинці.

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