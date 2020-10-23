"Що сказав тренер після гри? Щоб не турбувалися. Треба налаштовуватися на наступний матч. Часу сумувати немає. Розбирати матч з Лестером будемо пізніше.

Лестер – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Рахунок? Перші 30 хвилин була рівна гра з невеликою нашою перевагою. Були моменти, ми не змогли забити – вони свій момент забили. Ми могли зрівняти – не зрівняли, зате отримали другий. Трохи важко вже на виїзді з рахунком 0:2, коли гра більш-менш рівна, але ми пропускаємо необов'язкові голи. Третій гол – це вже таке, індивідуальна помилка.

Часто грали через голкіпера? Ми знали, розбирали, дивилися, як вони прессингують. У нас є багато варіантів виходу з-під пресингу. Ми це тренуємо, нам вже не треба пояснювати, як виходити. Дивимося вже по ситуації. Але все одно ми намагалися грати в свій футбол, не відходили від принципів. Так і будемо намагатися грати", – сказав Юрченков ефірі ТК Футбол.

Зоря опустилась на останню сходинку групи G. Окрім Лестера, луганцям в ЛЄ протистоятимуть Брага та АЕК.

Лестер розгромив Зорю завдяки дитячим помилкам в ЛЄ – гравець збірної України не влучив у порожні, 2 привезені голи