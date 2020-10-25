Рух до сих пор не знал побед в чемпионате, поэтому мотивация на матч против Зари была максимальной. Впрочем, луганчане уже с первых минут захватили инициативу, организуя атаку за атакой. Львовяне быстро теряли мяч и уже на 8-й минуте могли пропускать результате мощного удара Кочергина с дистанции после смещения с центра – Бандура парировал. Правда, луганчане всё своё преимущество традиционно трудно конвертировали в опасные моменты. Более того – на 23-й минуте Василь спас хозяев после вбегания на правый край штрафной и выстрела в дальний угол.

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Во второй половине первого тайма Заря продолжила доминировать, но острота у чужих ворот оставалась невысокой. На 33-й минуте Кабаев из пределов штрафной бил слишком слабо, а на 34-й он же пробил выше ворот. На 39-й стрелял Назарина, но это было слишком неточно. Рух слабо отбивался и много фолил – это и решило судьбу встречи. В компенсированное время Гагун грубо сыграл против Вернидуба и получил жёлтую карточку, которую VAR заменил на красную. Через две минуты после перерыва Рух получил второе удаление – это Мартынюк наступил на ногу Кабаеву. Львовяне оставались вдевятером.

Логично, что после этого Заря спокойно разыграла большинство. Уже на 52-й минуте Гладкий открыл счёт, расстреляв ворота из пределов штрафной после подачи от Хомченовского. После этого, однако, голевых моментов не возникало аж 20 минут (а на 63-й Василь спас во время выстрела Дуця), но на 75-й все вопросы были сняты: Кочергин разогнал контратаку и отдал пас под удар Перовичу, Бандура перевел его в штангу, а Кочергин сыграл на добивании – 2:0.

На 88-й же минуте Иванисеня ворвался в штрафную и пробил метров с восьми после скидки от Руфати – 3:0. Добил же львовян новичок Сайядманеш, который завершил контратаку ударом с левого угла штрафной под дальнюю штангу. 4:0. Разгром.

Таким образом, Заря набрала девять очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ. Рух, имея в активе два зачётных балла, держится на предпоследней строчке.

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