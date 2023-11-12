Гості дуже потужно почали матч. Зокрема, Сапуга, який спочатку створив момент для Соломона, а потім вже сам відкривався під подачу Сича. Одесити в цих моментах відбилися, але швидкого гола не уникнули. Квасниця прорвався флангом і віддав на Пастуха – той потужно (від поперечини) увігнав м'яч у сітку.

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У першому таймі Рух напрацював і на другий м'яч. Навіть забив, але є нюанс. Дідик хотів головою скинути на свого голкіпера, але зробив це занадто складно для Герети. Вийшов дуже красивий автогол. Не сказати, що на старті другої половини Чорноморець перехопив ініціативу, але забив саме він. Після хорошої позиційної атаки відзначився Бадібанга.

Після цього львів'яни почали тиснути по-справжньому, що завершилося призначенням пенальті та ще й червоною для Гучека. Центрбек старався вибити м'яч майже на лінії, але допоміг собі рукою. Таллес з 11-ти метрів пробив бездоганно. Рух явно не задовольнився б нічиєю, тому продовжував постійно атакувати. Хоча гол Плюмана став наслідком виключно його індивідуальної майстерності. Фредді виконав розкішний удар неподалік лівого кута штрафного майданчика. Справжній шедевр.

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Вже у компенсований час "жовто-чорні" створили ще один вбивчий момент. Карабін промахнувся там, де не мав на це права. Пощастило, що Руніч, який віддавав передачу, перебував у офсайді. Рух втримав перемогу й закріпився на п'ятому місці в турнірній таблиці. Чорноморець залишився сьомим.