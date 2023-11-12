Зоря і ЛНЗ зіграли у Львові в 14-му турі УПЛ (1:2). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – ЛНЗ на "Футбол 24", стартував о 14:00. На тижні луганці програли Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій. Невдача коштувала роботи Валерію Кривенцову, який покинув команду – друга відставка в Зорі впродовж сезону. Младен Бартуловіч заявляв, що до гри з ЛНЗ Зорю готуватиме він, але клуб офіційно оголосив про призначення виконувачем обов'язків головного тренера Юрія Коваля. Словом, зрозуміло було тільки те, що нічого не зрозуміло. У таборі луганців все йде не зовсім добре.

На момент початку гри Зоря посідала 14 місце – в зоні перехідних матчів. У 11-ти матчах УПЛ луганці набрали тільки 10 очок. ЛНЗ мав 13 балів після 13-ти поєдинків.

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Ще однією "родзинкою" матчу на львівському стадіоні СКІФ була персона головного арбітра. Точніше, арбітрині. Для 25-річної львів'янки Софії Причини гра стала дебютною в УПЛ у статусі головної рефері. Роботу їй ускладнило ще й те що на грі не було VAR. Забігаючи наперед, відпрацювала Софія Причина дуже непогано.

Перший момент у матчі ледь не завершився голом. Мічін пробив у дотик з меж штрафного – Пеньков у стрибку потягнув. ЛНЗ відповів результативно, реалізувавши першу ж атаку. Геннадій Пасіч випередив Данченка і головою замкнув подачу Шестакова. Шансів у Турбаєвського було мало. 0:1 – провальний старт для Зорі. Проблеми в захисті нікуди не поділися.

Пропущений гол нічого у грі луганців не змінив. Підопічні Коваля/Бартуловіча володіли м'ячем, проте моментів не створювали. ЛНЗ всією командою сів у захист, не даючи суперникам вільного простору. Контратаки черкаської команди були куди гострішими – в одному з епізодів Хобленко зіграв за суперників, опинившись на шляху м'яча, який летів у ворота. Турбаєвський врятував луганців після удару того ж Хобленка, а Пасіч влучив у стійку. Куди ближчими були підопічні Олега Дулуба до другого м'яча, ніж Зоря до гола у відповідь.

Шестаков в одній із контратак таки забив, але асистент Софії Причини підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Дуже сумнівний, але VAR на грі не було.

У луганців до перерви був лише один реальний шанс. Нагнойний після помилки суперника вийшов майже віч-на-віч із Пеньковим, проте пробив повз ближній кут. Найкращий момент Зорі у першому таймі, який завершився перевагою ЛНЗ. Мінімальною за рахунком, але значною за грою.

У другому таймі ще один момент не використав Нагнойний, який пробив вище. Завелися гравці Зорі – спершу Снурніцин отримав жовту від Софії Причини за фол проти Пенькова. Тут же Дришлюк групо "вставив" Олійнику – могло бути навіть вилучення і травма досвідченого хавбека. ЛНЗ ледь не відповів голом, проте Ковальов пробив вище після навісу Рибалки.

Все йшло до перемоги ЛНЗ, але на 88-й хвилині Зоря відігралася. Алефіренко розкішним ударом у дотик поклав м'яч у дальній кут. Не встигли луганці порадіти, як пропустили знову. Черговий провал у захисті і Пасіч головою оформив дубль. Міг бути й третій гол гостей, але Прядун не забив після виходу сам на сам. А Пасіч ледь не оформив хет-трик, пробивши в поперечину.

1:2 – супердраматичне завершення в матчі УПЛ. Зоря продовжила падіння і смугу невдач в УПЛ – відставка Валерія Кривенцова нічого не змінила. Луганська команда з 10-ма очками залишилася в зоні перехідних матчів. ЛНЗ набрав 16 балів і піднявся на 10 місце.

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