Гости очень сильно начали матч. В частности, Сапуга, сначала создавший момент для Соломона, а потом уже сам открывался под подачу Сыча. Одесситы в этих моментах отбились, но от быстрого гола не ушли. Квасница прорвался флангом и отдал на Пастуха – тот мощно (от перекладины) вогнал мяч в сетку.

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В первом тайме Рух наработал и на второй мяч. Даже забил, но есть нюанс. Дидык хотел головой сбросить на своего голкипера, но сделал это слишком сложно для Гереты. Получился очень красивый автогол. Не сказать, что на старте второй половины Черноморец перехватил инициативу, но забил именно он. После хорошей позиционной атаки отличился Бадибанга.

После этого львовяне начали давить по-настоящему, что завершилось назначением пенальти, да еще и красной для Гучека. Центрбэк старался выбить мяч почти на линии, но помог себе рукой. Таллес с 11 метров пробил безупречно. Рух явно не удовлетворяла ничья, поэтому он продолжал постоянно атаковать. Хотя гол Плюмана стал следствием исключительно его индивидуального мастерства. Фредди нанес роскошный удар неподалеку от левого угла штрафной. Настоящий шедевр.

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Уже в компенсированное время "желто черные" создали еще один убийственный момент. Карабин промахнулся там, где не имел на это права. Повезло, что отдававший передачу Рунич находился в офсайде. Рух удержал победу и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. Черноморец остался седьмым.