Піхальонок – без п'яти хвилин гравець Шахтаря, стверджує журналіст Ігор Бурбас. Зазначається, що між сторонами вже досягнута принципова домовленість. Залишилось узгодити деякі фінансові нюанси, аби хавбек повернувся до рідного клубу.

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Нагадаємо, що Піхальонок є вихованцем Шахтаря, встиг пограти за Маріуполь з 2018-го по 2019 роки. У липні 2021 року Олександра придбав СК Дніпро-1 за 700 тисяч євро. За дніпрян хавбек провів 102 матчі, в яких відзначився 20 голами та 31 асистом. Піхальонка неодноразово викликали і в розташування національної збірної – він встиг зіграти у 8 матчах.

Цікаво, що президент Полісся Геннадій Буткевич сьогодні повідомив, що Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко, які є провідними гравцями СК Дніпро-1, приєднаються до житомирського клубу.

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