Товариський матч

Відзев (Польща) – Рух (Україна) – 0:0.

Нереалізований пенальті: Павловскі, 27 (Відзев)

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Обидві команди з різним настроєм підійшли до спарингу: якщо для Руха це була остання гра перед зимовою паузою, то Відзев навпаки лише розпочав тренування після перерви, готуючись до відновлення сезону в Екстраклясі (наприкінці січня).

Вже на початку матчу Карабін міг виводити львів'ян вперед, але у рамці господарів надійно зіграв екс-кіпер Оболоні Василь Литвиненко. Серія небезпечних кутових від команди Леоніда Кучука також не дала очікуваних результатів. Згодом Литвиненко знову двічі врятував поляків: спочатку він потягнув удар від Сапуги, а згодом завадив Климчуку забити після виходу сам на сам.

В середині тайму львів'яни порушили правила у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Однак Юрій-Володимир Герета потягнув удар з позначки від Павловскі, ставши героєм поєдинку.

По перерві наставники перетасували склади. Команди обмінялись моментами: нігерійський форвард Брайт Енобахар змарнував свою спробу, а Паньків врятував після удару метрів із 16-ти. На останніх хвилинах Рух мав забивати двічі. Спочатку Таллес вийшов один на один з кіпером Відзева, не зумів обіграти останнього, віддав на Енобахара, але той пробив вище. А за мить Альваренга влучив у поперечину. Як наслідок, бойова нічия.

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