Товарищеский матч

Видзев (Польша) – Рух (Украина) – 0:0.

Нереализованный пенальти: Павловски, 27 (Видзев)

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Обе команды с разным настроением подошли к спаррингу: если для Руха это была последняя игра перед зимней паузой, то Видзев наоборот только начал тренировки после перерыва, готовясь к возобновлению сезона в Экстраклясе (в конце января).

Уже в начале матча Карабин мог выводить львовян вперед, но в рамке хозяев надежно сыграл экс-кипер Оболони Василий Литвиненко. Серия опасных угловых от команды Леонида Кучука тоже не дала ожидаемых результатов. Впоследствии Литвиненко снова дважды спас поляков: сначала он потянул удар от Сапуги, а впоследствии помешал Климчуку забить после выхода один на один.

В середине тайма львовяне нарушили правила в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Однако Юрий-Владимир Герета потянул удар с отметки от Павловски, став героем поединка.

После перерыва наставники перетасовали склады. Команды обменялись моментами: нигерийский форвард Брайт Энобахар упустил свою попытку, а Панькив спас после удара метров с 16-ти. На последних минутах Рух должен был забивать дважды. Сначала Таллес вышел один на один с кипером Видзева, не сумел обыграть последнего, отдал на Энобахара, но тот пробил выше. А через мгновение Альваренга попал в перекладину. Как следствие, боевая ничья.

Рух расписал боевую ничью с Черноморцем – львовяне оформили камбек с 0:2 и завершили год вне зоны вылета