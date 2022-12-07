Чорноморець у перенесеному матчі 14-го туру УПЛ не зміг втримати перемогу над Рухом (2:2), залишившись у зоні прямого вильоту. Звіт читайте на "Футбол 24".

Честь закрити першу половину сезону випала Львову, де Рух приймав Чорноморець. Зустріч мала важливе значення для обох колективів. "Жовто-чорні" у випадку перемоги або хоча б нічиєї покинули зону перехідних матчів і зазимували на 12-й позиції в таблиці. "Моряки" ж трималися на передостанній сходинці, у зоні прямого вильоту – втім, вони відставали від рухівців всього на три очки, тож звитяга над підопічними Леоніда Кучука поміняла б команди місцями.

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Букмекери віддавали невеличку перевагу господарям, однак перший тайм львів'яни провалили на всіх фронтах. Вже на 4-й хвилині трансляція поєдинку була перервана через проблеми із сигналом зі стадіону "Україна", а після її відновлення вболівальники швидко побачили два голи Чорноморця. Обидва були проведені за якісь десять хвилин.

На 25-й одесити провели круту комбінацію з проникним пасом на Кузика. Орест прострілив з правого краю штрафного, а м'яч рикошетом прилетів до ніг Юсова – той впевнено пробив повз Ледвія. На 35-й же Дмитро вдало замкнув навіс Політила з кутового! Шоковані гравці Руха змогли відповісти тільки дальнім неточним ударом Карабіна, відправившись на перерву за рахунку 0:2 на користь "моряків".

У роздягальні Леонід Кучук замінив Підгурського на Холода, а трохи згодом замість Альваренги вийшов Руніч. Вочевидь, коуч ще й накрутив хвоста своїм підопічним, адже початок другого тайму Рух провів потужно. Вже на 53-й хвилині забивати міг Сапуга, який отримав скидку від Таллеса й бахнув з лінії штрафного у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

На 57-й Таллес обігрався з Карабіним у стіночку й вистрілив з лівого краю карного майданчика під поперечину. Непогодов парирував. Ще за три хвилини Бренер виривався віч-на-віч з голкіпером, однак його удар в останню мить встигли накрити. Львів'яни заробили кутовий – і саме він приніс успіх. Руніч спіймав м'яч після невдало вибитої подачі й з лету пробив у дальній нижній кут. 1:2!

Здавалося, що Рух на куражі дотисне дезорієнтованих "моряків", але не все сталося, як гадалося. Наступні 20 хвилин пройшли у в'язкій боротьбі на понижених швидкостях. Моментів за такої грі не виникало взагалі, хоча ініціатива залишалась за "жовто-чорними".

Чим ближче було до завершення зустрічі, тим помітнішим стало бажання одеситів зіграти на утримання рахунку. Контратак вже не було. Команда закрилася й очікувала на фінальний свисток – за що й поплатилась. На 84-й хвилині Лях прострілив з правого флангу в штрафний, а жоден із захисників не зміг перехопити м'яч. Карабін підхопив його й потужно пробив метрів з 13-ти – 2:2!

Чорноморець ледь не відновив свою перевагу вже на 86-й завдяки дальньому удару Суханова. СФера пролетіла недалеко від ближньої стійки. Львів'яни теж могли вирвати перемогу внаслідок штрафного в метрах 20-ти від воріт Непогодова, однак Таллес запустив м'яч у стратосферу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Рух набрав 14 залікових балів і піднявся на 12-ту позицію, потіснивши Минай вниз – у команд рівність за очками, однак "жовто-чорні" обійшли закарпатців за додатковими показниками. Чорноморець же з 11 пунктами у активі залишається на 15-й сходинці.

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