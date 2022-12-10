"Людина, яка починала грати лівим захисником. Потім його перевели до центру захисту і реально там розкрився. Є швидкість, непогана техніка для його габаритів (зріст – 1,90). Непоганий у боротьбі. У нього є певна проблема з витривалістю, це треба вирішувати на біологічному рівні.

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Я чув про те, що ним цікавляться в Іспанії, він був у мідл-листах Шахтаря. Він був дуже близький до Ворскли, його хотів Скрипник", – розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Додамо, що Крушинський у поточному сезоні зіграв у 14 матчах за Львів, в яких записав до свого активу 1 гол. Утім, його клуб наразі посідає останню сходинку першості з 9 очками.

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