Рух розірвав контракт з капітаном команди
19:48 - Читать на русском
Рух вирішив попрощатися з провідним центрбеком Ігорем Дуцем.
Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою, повідомляє сайт львівського клубу.
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Рух підписав вихованця Шахтаря влітку 2017 року. З того часу Дуць провів за "жовто-чорних" 93 матчі і навіть дослужився до звання капітана. У поточному сезоні захисник взяв участь у 8 поєдинках, результативними діями не відзначався.
Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.
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