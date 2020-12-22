Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою, повідомляє сайт львівського клубу.

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Рух підписав вихованця Шахтаря влітку 2017 року. З того часу Дуць провів за "жовто-чорних" 93 матчі і навіть дослужився до звання капітана. У поточному сезоні захисник взяв участь у 8 поєдинках, результативними діями не відзначався.

Зауважимо, львів'яни пішли на зимову паузу в Прем'єр-лізі одними із аутсайдерів – 12 сходинка та лише 9 очок в активі.

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