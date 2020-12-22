За 16-річним воротарем львів'ян Юрієм-Володимиром Геретою вже стежать визнані європейські гранди.

Селезньова та Мілевського із задоволенням запросив би до команди, але в Руха інша філософія, – Козловський

"Герета – це топ-воротар. Відкрию вам великий секрет – Ліверпуль вже рік веде за ним активні спостереження. Думаю, якби йому було 18 років, то вже були б і пропозиції", – розповів Козловський в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Додамо, що Герета виховувався у системі Карпат, а до "жовто-чорних" приєднався у вересні цього року. У поточному сезоні юного голкіпера випустили на кінцівку матчу проти Зорі (0:4), за яку він встиг пропустити один м'яч.

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