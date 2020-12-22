Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает сайт львовского клуба.

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Рух подписал воспитанника Шахтера летом 2017 года. С тех пор Дуць провел за "желто-черных" 93 матча и даже дослужился до звания капитана. В текущем сезоне защитник принял участие в 8 поединках, результативными действиями не отличался.

Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 строчка и лишь 9 очков в активе.

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