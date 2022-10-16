Поразка від СК Дніпро-1 в матчі 7-го туру УПЛ, на думку прес-служби Руха, сталась і через рефері.

У своєму Telegram-каналі прес-служба написала: "Головний арбітр Юрій Іванов допоміг СК Дніпро-1 здобути перемогу в матчі з нашою командою".

"Я шокований, бл***, цими виродками": Кучук – про безчинства окупантів в Україні

Подібне писали і у звіті про поєдинок на офіційному сайті: "У драматичному матчі 7-го туру УПЛ львівський Рух програв СК Дніпро-1 з рахунком 2:3 після суперечливих рішень макіївського арбітра Юрія Іванова, який допоміг гостям перемогти".

Залишились незадоволені у Руху і кінцівкою зустрічі: "Арбітр невиправдано компенсував до основного часу аж 5 хвилин, і за декілька секунд до фінального свистка дніпровці вирвали перемогу, на передачу з лівого флангу відгукнувся Логінов".

Додамо, що СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Рухом (3:2) – львів'яни догравали матч удев'ятьох.

СК Дніпро-1 вирвав перемогу проти 9 гравців Руха – черговий гол Довбика і завершення тривалої "сухої" серії Валефа