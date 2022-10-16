Поражение от СК Днепр-1 в матче 7-го тура УПЛ, по мнению пресс-службы Руха, произошло и по вине судьи.

В своем Telegram-канале пресс-служба написала: "Главный арбитр Юрий Иванов помог СК Днепр-1 одержать победу в матче с нашей командой".

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Подобное писали и в отчете о поединке на официальном сайте: "В драматичном матче 7-го тура УПЛ львовский рух проиграл СК Днепр-1 со счетом 2:3 после противоречивых решений макеевского арбитра Юрия Иванова, который помог гостям победить".

Остались недовольны в Рухе и концовкой встречи: "Арбитр неоправданно компенсировал до основного времени 5 минут, и за несколько секунд до финального свистка днепровцы вырвали победу, на передачу с левого фланга откликнулся Логинов".

Добавим, что СК Днепр-1 вырвал победу над Рухом (3:2) – львовяне доигрывали матч вдевятером.

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