Головний тренер Руха Леонід Кучук висловився про футбол під час війни в Україні.

"Я бажаю всім удачі в протистоянні не футбольному. А те, що в цей період відбуваються ще й матчі чемпіонату, – це вже дуже героїчна справа.

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Війна на нас вплинула, як і на всіх. Уже три поєдинки Руха переривала повітряна тривога. Під час таких моментів дуже переживаєш за своїх близьких, через те, що відбувається, наприклад, у Запоріжжі.

Саме тому всі мої футбольні враження випалює війна. Я шокований, бл***, цими виродками, вибачте. Дай Боже, щоби ми мирно жили", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

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