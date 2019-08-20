Рух підозрює керівництво ПФЛ у корупції через нові ігрові м'ячі

Львівський Рух офіційно пояснив, чому відмовляється грати м'ячами фірми Select, яка стала спонсором Першої та Другої ліг.

Львівський Рух незадоволений кількістю виділених м'ячів на сезон компанією Select та підозрює ПФЛ у корупційній змові, йдеться в офіційній заяві клубу.

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Згідно із заявою, 30 м'ячів, які кожен сезон виділяються клубам на безкоштовній основі, недостатньо для повноцінної підготовки, на яку Рух зазвичай витрачає 100 м'ячів.

Таким чином, клуб вважає, що ПФЛ сприяє розвитку сценарію, за яким інші команди самостійно повинні докуповувати м'ячі і приносити Select обов'язковий дохід в розмірі 60 тисяч євро за сезон.

Також в заяві йдеться про те, що після відмови Руху співпрацювати з ПФЛ в рамках угоди з Select, представники самого виробника спортивного екіпірування зв'язалися з керівництвом клубу і запропонували 200 безкоштовних м'ячів на сезон.

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Додається, що в клубу є чинний контракт з фірмою Puma, яка надає м'ячі для домашніх матчів Руху, тому львівський клуб хоче домогтись від ПФЛ компенсації обом сторонам у випадку розриву угоди.