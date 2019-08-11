Рух може отримати трансферний бан через скандальну причину

У представника Першої ліги можуть виникнути проблеми з підсиленням складу.

Львів'яни можуть зіткнутися із забороною на реєстрацію нових гравців, інформує Tribuna.

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Керівництво Першої ліги розглядає подібні санкції через небажання Руха використовувати м'ячі Select на домашніх матчах. Спортивний бренд є офіційним спонсором чемпіонату, однак у клубу є претензії до якості їхнього м'яча, тому Рух надає перевагу інвентарю від власного партнера.

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За кожен домашній матч, в якому львівський клуб використовує інші м'ячі, його штрафують на 25 000 гривень, але львів'яни відмовляються платити. Якщо Рух не розрахується до кінця року або не почне використовувати м'ячі Select, то один з варіантів покарання – заборона на реєстрацію нових гравців.