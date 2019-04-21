Одразу 13 українських команд подали груповий протест на ігровий м'яч

Більшість команд Першої та Другої ліг незадоволені рішенням ПФЛ грати матчі чемпіонату м'ячами фірми SELECT.

"15-го лютого на офіційному сайті ПФЛ з’явилася інформація про те, що з нового сезону команди Першої та Другої ліг гратимуть новими м’ячами від компанії SELECT. Таке рішення прийнято на засіданні Ради ліг, однак ця зустріч відбулася без присутності більшості клубів, які з різних причин були відсутні. Тому, за великим рахунком, команди поставили перед фактом.

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На нашу думку, керівники ПФЛ застосували неправильний підхід до самої процедури обрання офіційного м’яча чемпіонату. Також команди не отримали м’ячів, щоб їх протестувати і дати об’єктивну оцінку. У ПФЛ не вивчили питання, чи є у клубах контракти з іншими компаніями.

На нашу думку, в цьому випадку відбулося нав’язування ідеї з м’ячами згори в інтересах компанії SELECT, натомість позицію більшості клубів Першої ліги не враховано. А такі важливі рішення мають приймати одноголосно або переважною більшістю учасників змагань під егідою ПФЛ (як мінімум 3/4 голосів). Футбольні клуби-підписанти даного листа виступають категорично проти даного рішення і процедури, згідно з якою таке важливе питання затверджувалось", – йдеться у відкритому листі команд президенту ПФЛ, передає офіційний сайт Руха.

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Додамо, що звернення підтримали наступні клуби: Агробізнес, Балкани, Волинь, СК Дніпро-1, Колос, Інгулець, Миколаїв, Металіст 1925, Оболонь-Бровар, Прикарпаття, Рух, Калуш, Минай.