Рух подозревает руководство ПФЛ в коррупции из-за новых игровых мячей

Львовский Рух официально объяснил, почему отказывается играть мячами фирмы Select, которая стала спонсором Первой и Второй лиг.

Львовский Рух недоволен количеством выделенных мячей на сезон компанией Select и подозревает ПФЛ в коррупционном сговоре, говорится в официальном заявлении клуба.

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Согласно заявлению, 30 мячей, которые каждый сезон выделяются клубам на бесплатной основе, недостаточно для полноценной подготовки, на которую Рух обычно тратит 100 мячей.

Таким образом, клуб считает, что ПФЛ способствует развитию сценария, по которому другие команды самостоятельно должны докупать мячи и приносить Select обязательный доход в размере 60 тысяч евро за сезон.

Также в заявлении говорится о том, что после отказа Руха сотрудничать с ПФЛ в рамках соглашения с Select, представители самого производителя спортивной экипировки связались с руководством клуба и предложили 200 бесплатных мячей за сезон.

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Добавляется, что у клуба есть действующий контракт с фирмой Puma, которая предоставляет мячи для домашних матчей Руха, поэтому львовский клуб хочет добиться от ПФЛ компенсации обеим сторонам в случае разрыва соглашения.