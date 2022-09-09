Рух оголосив про відхід захисника – він вже знайшов клуб в Україні
20:45 - Читать на русском
Максим Білий припинив співпрацю з Рухом та перебрався до Одеси.
Ще вдень Рух оголосив про завершення співпраці з Максимом Білим за обопільною згодою на своєму офіційному сайті.
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Чорноморець же у своєму Telegram-каналі повідомив, що захисник відтепер гратиме за одеситів. Угода розрахована на 1 рік.
Додамо, що Білий є вихованцем Шахтаря, також встиг пограти за хорватський Хайдук, російський Анжи, Маріуполь та Зорю.
Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса
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