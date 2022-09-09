Максим Білий припинив співпрацю з Рухом та перебрався до Одеси.

Ще вдень Рух оголосив про завершення співпраці з Максимом Білим за обопільною згодою на своєму офіційному сайті.

Рух відпустив гравця молодіжної збірної України у Європу – Шахтар відмовився від нього через захмарний цінник

Чорноморець же у своєму Telegram-каналі повідомив, що захисник відтепер гратиме за одеситів. Угода розрахована на 1 рік.

Додамо, що Білий є вихованцем Шахтаря, також встиг пограти за хорватський Хайдук, російський Анжи, Маріуполь та Зорю.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса