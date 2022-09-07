Захисник Руха і молодіжної збірної України Олексій Сич таки отримав шанс показати себе за кордоном.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду гравця у Кортрейк. Бельгійський клуб матиме право викупу.

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Сич є вихованцем львівського футболу, а до Руха приєднався 2 роки тому. У складі "жовто-чорних" встиг провести лише 18 матчів, результативними діями не відзначався. Фланговий оборонець також має 13 виходів за молодіжну збірну України. Влітку інтерес до 21-річного гравця приписували Шахтарю, однак Рух нібито відлякав "гірників" цінником у розмірі 4 мільйонів доларів.

Додамо, що Кортрейк вже має великий досвід співпраці з українцями – раніше тут грали Бацула, Будківський, Макаренко і Тотовицький. Наразі команда йде на 12-й сходинці чемпіонату Бельгії.

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Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk vandaag nog een Oekraïense jeugdinternational aan.



️ Oleksiy komt over op huurbasis met aankoopoptie naar het Guldensporenstadion en wordt de komende dagen in België verwacht.#WelcomeOleksiy pic.twitter.com/WsNT64tKXN — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 6, 2022

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