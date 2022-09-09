Рух объявил об уходе защитника – он уже нашел клуб в Украине
20:47 - Читати українською
Максим Белый прекратил сотрудничество с Рухом и перебрался в Одессу.
Еще днем Рух объявил о завершении сотрудничества с Максимом Белым по обоюдному согласию на своем официальном сайте.
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Черноморец же в своем Telegram-канале сообщил, что защитник отныне будет играть за одесситов. Соглашение рассчитано на 1 год.
Добавим, что Белый является воспитанником Шахтера, также успел поиграть за хорватский Хайдук, российский Анжи, Мариуполь и Зарю.
Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса
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