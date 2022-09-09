Максим Белый прекратил сотрудничество с Рухом и перебрался в Одессу.

Еще днем Рух объявил о завершении сотрудничества с Максимом Белым по обоюдному согласию на своем официальном сайте.

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Черноморец же в своем Telegram-канале сообщил, что защитник отныне будет играть за одесситов. Соглашение рассчитано на 1 год.

Добавим, что Белый является воспитанником Шахтера, также успел поиграть за хорватский Хайдук, российский Анжи, Мариуполь и Зарю.

Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса