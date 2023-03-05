У поєдинку 16-го туру УПЛ харків'яни на вланому полі поступились львів'янам. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Харків'яни під час зимової паузи суттєво оновили склад і отримали нового тренера, тож важко буля уявити, чого чекати від команди Періци Огнєновіча. Натомість львів'янами у цьому матчі керував наставник молодіжки Віталій Пономарьов (Кучук був дискваліфікований і не знаходив собі місця на трибунах). Поєдинок обіцяв бути дуже цікавим.

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Богдан Бойчук вже на 4-й хвилині міг забивати своїй колишній команді (взимку він покинув Рух), але здалеку пробив вище воріт. Климчук у відповідь відгукнувся на закидання і в дотик намагався перекинути м'яч через голкіпера – сфера підступно пролетіла повз стійку. У наступній атаці Бойчук скористався обрізкою львів'ян, змістився до лінії воротарського і пробив. М'яч рикошетом від захисників пішов на кутовий.

25-річний півзахисник продовжив шукати шанси біля воріт Металіста і на 17-й хвилині реалізував свій момент. Мисик діагональним пасом перевів сферу на лівий фланг і Климчук з лівої з гострого кута прошив Єрмолова. За 6 хвилин Юрій ледь не оформив дубль – Картушов в останній момент зумів вибити м'яч з-під ноги гравця Руха. На 28-й хвилині все той же Климчук замикав головою після навісу з правого флангу – впритирку з лівою стійкою. За мить вже Дідик відгукунувся на подачу з кутового – знову неточно.

Пєріца Огнєновіч по перерві відреагував замінами, одна з яких одразу ж спрацювала. Бойчук скинув головою на Панасенка, той з лінії воріт потужно пробив, м'яч зачепив ногу Веремієнка, чим дезорієнтував Паньківа – 1:1. Винуватця гола одразу ж замінили на Слюбика.

На 56-й хвиині Соломон-Отабор вивів Рух вперед. Климчук потужно пробив під поперечину, Єрмолов потягнув удар у стрибку і намагався зберегти м'яч у полі. У спробі наздогнати його він зіграв незграбно і круглий відскочив до англійського легіонера, який закотив м'яч у сітку. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У відповідь Прядун з меж штрафного розстрілював Паньківа – досвідчений голкіпер встиг зреагувати, перевів сферу у поперечину і та вилетіла у поле. На 64-й хвилині Мизюк зачепив Климчука у власному штрафному, та арбітр угледів у діях гравця Руха симуляцію і показав йому "гірчичник". За трохи Юрій пробив з відскоком від газону – Єрмолов впорався.

У наступній атаці Рух лише завдяки самовідданій грі Слюбика не пропустив: спочатку бив Наумець, а за мить Бойчук ледь не вбив Богдана потужним ударом.

За 15 хвилн до завершення матчу Рух таки забив: після закидання у штрафний Мизюк вирішив головою переправити сферу на свого голкіпера, однак той не встиг до м'яча, його підібрав Соломон-Отабор, віддав на Карабіна і той з-під Мизюка переправив круглого у сітку. Віталій Роман на останній хвилині основного часу потужно стріляв з-за меж штрафного, але Єрмолов відбив перед собою.

Перемога принесла Руху 17 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Металіст з 16-ма пунктами опустився на тринадцяте місце.

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