Харьковчане во время зимней паузы существенно обновили состав и получили нового тренера, поэтому трудно было представить, чего ждать от команды Перицы Огненовича. В свою очередь львовянами в этом матче руководил наставник молодежки Виталий Пономарев (Кучук был дисквалифицирован и не находил себе места на трибунах). Поединок обещал быть очень интересным.

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Богдан Бойчук уже на 4-й минуте мог забивать своей бывшей команде (зимой он покинул Рух), но издали пробил выше ворот. Климчук в ответ откликнулся на заброс и в касание пытался перебросить мяч через голкипера – сфера коварно пролетела мимо стойки. В следующей атаке Бойчук воспользовался обрезкой львовян, сместился к линии вратарской и пробил. Мяч рикошетом от защитников ушел на угловой.

25-летний полузащитник продолжил искать шансы у ворот Металлиста и на 17-й минуте реализовал свой момент. Мысык диагональным пасом перевел сферу на левый фланг и Климчук с левой с острого угла прошил Ермолова. Через 6 минут Юрий едва не оформил дубль – Картушов в последний момент сумел выбить мяч из-под ноги игрока Руха. На 28-й минуте все тот же Климчук замыкал головой после навеса с правого фланга – впритирку с левой стойкой. Через мгновение уже Дидык откликнулся на подачу с углового – снова неточно.

Огненович после перерыва отреагировал заменами, одна из которых сразу же сработала. Бойчук сбросил головой на Панасенко, тот с линии ворот мощно пробил, мяч задел ногу Веремеенко, чем дезориентировал Панькива – 1:1. Виновника гола сразу же заменили на Слюбыка.

На 56-й минуте Соломон-Отабор вывел Рух вперед. Климчук мощно пробил под перекладину, Ермолов потянул удар в прыжке и пытался сохранить мяч в поле. В попытке догнать его он сыграл неуклюже и круглый отскочил к английскому легионеру, который закатил мяч в сетку. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В ответ Прядун из пределов штрафной расстреливал Панькива – опытный голкипер успел среагировать, перевел сферу в перекладину и та вылетела в поле. На 64-й минуте Мизюк задел Климчука в собственной штрафной, но арбитр усмотрел в действиях игрока Руха симуляцию и показал ему "горчичник". Вскоре Юрий пробил с отскоком от газона – Ермолов справился.

В следующей атаке Рух лишь благодаря самоотверженной игре Слюбыка не пропустил: сначала бил Наумец, а через мгновение Бойчук едва не убил Богдана мощным ударом.

За 15 минут до завершения матча Рух все-таки забил: после заброса в штрафную Мизюк решил головой переправить сферу на своего голкипера, однако тот не успел к мячу, его подобрал Соломон-Отабор, отдал на Карабина и тот из-под Мизюка переправил круглого в сетку. Виталий Роман на последней минуте основного времени мощно стрелял из-за пределов штрафной, но Ермолов отбил перед собой.

Победа принесла Руху 17 очков и подняла на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Металлист с 16-ю пунктами опустился на тринадцатое место.

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