Ворскла у доданий арбітром час втратила перемогу над Зорею (2:3) у 16-му турі української Прем'єр-ліги. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Для полтавців і луганців це була перша офіційна дуель у 2023 році. Куди активніше розпочали її "зелено-білі", перший напівмомент яких завершився голом на 5 хвилині. Лукас Рамірес зі своєї частини поля закинув вперед, а Сефері виграв боротьбу у Бутка (той просто впав) й пробив чітко у кут. Це 150-й гол підопічних Віктора Скрипника з різних клубів в УПЛ.

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Другого м'яча довелось чекати недовго. На 14 хвилині Ворскла провела чудову атаку. Завершував її Степанюк, але 19-річний голкіпер Сапутін, який проводив перший матч за дорослу команду, за інерцією жорстко влетів у нього. Арбітр вказав на позначку, до якої підійшов Сефері. Албанський форвард не втратив нагоду оформити дубль, розвівши сферу і кіпера по різних кутах.

Зоря зібралась приблизно після екватора тайму й почала атакувати. Перший гострий момент завершився жовтою для ван Леувена за розмови – Нагнойний перед тим влетів у Ісенка. Активними були Мишньов (завдав два удари повз ворота), Русин (після його прострілу м'яч взяла на себе хрестовина) та Антюх (загострював на флангах та часто обігрував).

Перед свистком на перерву забивати міг Імереков, який замикав подачу зі штрафного, але удар головою був не надто точним. Ворскла ж після атак на старті, з яких витиснула максимум, доволі непогано грала без м'яча і втримала перевагу.

У другому таймі Патрік ван Леувен одразу продемонстрував, що хоче виграти – випустив нападника Едуардо Герреро замість Нагнойного. Це була дуже вдала заміна, адже до фінального свистка новачок діяв ефектно й ефективно. Також після виходу з роздягальні активним був Бражко. Саме він, елегантно обігравшись із Герреро, розстріляв Ісенка.

Полтавці втратили впевненість і рідко переходили на половину поля суперника. Підвів їх і Рамірес, який протягом кількох хвилин отримав дві жовті. Це його дебютний матч. Луганці не втомлювались тиснути, раз-по-раз турбуючи Ісенка. Запам'ятався Хлань, який вийшов на заміну – раз потужно пробивав, а на 80 хвилині пройшов одразу трьох. Сейв кіпера! Булеца міг зрівнювати ударом зі штрафного, але його взяла на себе стінка.

Та все ж Ворскла не вистояла. Закидання вперед на 90+1 хвилині, перший постріл Русина блокують, а другий з рикошетом влітає у ворота. А на 3 доданій Хрипчук зіграв рукою у власному штрафному. Пенальті! Бражко легко переграв Ісенка і подарував Зорі заслужену звитягу.

Колишній та нинішній гравці Динамо (Русин і Бражко) дарують луганцям 31 заліковий бал та 3 місце у турнірній таблиці УПЛ. Динамо з вчорашньою поразкою від Інгульця опускається на 4 сходинку. Ворскла так і залишилась дев'ятою з 19 очками.

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