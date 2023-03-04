Вже на першій хвилині Верес заробив кутовий, який завершився ударом Гайдучика повз ворота. Господарі одразу притисли суперника на його частині поля, намагаючись забити швидкий гол. Пресинг рівнян змушував одеситів нервувати та помилятись. Перейти на чужу половину команда Романа Григорчука змогла лише на шостій хвилині матчу, однак спроби ударів Юсова і Брагару бажали кращого.

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На 10-й хвилині Верес створив перший небезпечний момент: Пасіч знайшов Гайдучика на лівому фланзі, той увірвався у штрафний і віддав прострільну передачу на Дахновського. Віталій банально не встиг до м'яча, відпустивли його за межі поля.

У відповідь Чорноморець забив: швидка контратака, Бадібанга отримав довгу передачу від Гучека, перехитрив Гагуна, вийшов на побачення з Когутом і прошив кіпера потужним ударом. Дебютний гол для бельгійця в УПЛ, як і перший асист для словенського захисника.

На 17-й хвилині Верес міг відігруватись, але після навісу зі штрафного Балан запустив сферу у космос. За трохи Дахновський накрутив декількох захисників на правому фланзі, але Кузик не дозволив завдати прицільного удару. Поки-що одесити грають в обороні дуже ефективно.

В середині тайму Шарай правим флангом вривався у воротарський Чорноморця, впав після поштовху Брагару натякаючи на пенальті, але арбітр епізод проігнорував. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Штогрін мав забивати другий гол "моряків": після навісу з кутового м'яч головою було переправлено на дальню стійку і форвард мав достатньо часу, аби перекласти собі сферу під зручну ногу і пробити. Тільки от за правилами футболу гол зараховують, коли м'яч потрапляє у сітку, а не летить повз ворота.

Одразу по перерві Пасіч завдавав удару по центру воріт Чорноморця, але Політило заблокував постріл. За мить Гайдучик добивав після подачі з кутового – знову вище воріт. На 50-й хвилині Когут ледь не привіз гол у власні ворота: Богдан вийшов далеко з воріт і, розуміючи, що руками брати м'яч не можна, головою відкинув його собі за спину і встиг накрити – Бадібанзі для дублю не вистачило якойсь миті. За трохи Брагару врятував "моряків" від вірного гола, дивом встигнувши заблокувати простріл Пасіча – той викочував на вільного Гайдучика, який мав розстрілювати ворота Чорноморця.

На 60-й хвилині Верес заробив штрафний: після навісу у воротарський Кучеров головою скинув на дальню штангу, Непогодов у стрибку зачепив м'яч, вле не зумів його зафіксувати, і новачок Вереса Олександр Маткобожик загнав сферу у сітку.

За 15 хвилин до завершення матчу Чорноморець знову вийшов вперед: Політило подав з кутового, м'яч від Гучека відскочив до Алефіренка, який тільки-но вийшов на заміну, і Даниїл влучно пробив по центру. І знову не підстрахував Гагун, з-під якого було забито гол, а спроба Пасіча вибити м'яч на лінії завершилась фіаско.

Наприкінці матчу Юсов, який вкрай слабо провів цей матч, не влучив у порожні ворота після прострілу Демченка. Вже у доданий час Блізніченко порушив правила проти Гладкого, який також тільки вийшов, і рефері вказав на позначку. Олександр легко розвів кіпера і м'яч по кутах.

Перемога принесла Чорноморцю 14 очок і підняла на дванадцяту сходинку, Верес з 17-ма пунктами десятий.

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