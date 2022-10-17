Поєдинок між львівською та дніпровською командами кишів суперечливими моментами. Один з них наприкінці першого тайму викликав неоднозначну реакцію у вболівальників та експертів.

"44-та хвилина. Захисник Руха Роман Дідик не має жодного наміру грати, щоб заволодіти м’ячем, та навмисно втручається лише з однією метою – створити перешкоду власним корпусом.

Красніков – про бійку з гендиректором Руха: "Ми з Дедишиним завжди то сваримося, то миримося"

Він не зіграв у м’яч, а лише зачепив його, і при цьому він перешкоджає просуванню нападника СК Дніпро-1 Артема Громова, встаючи на траєкторію руху останнього. 11-метровий удар було призначено правильно", – цитує пояснення Комітету арбітрів офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, головним арбітром матчу був Юрій Іванов. Окрім пенальті, він відзначився двома вилученнями у складі львівської команди, а також надмірною компенсацією ігрового часу (за версією Руха), що призвело до гола на 95 хвилині і поразки підопічних Кучука. Після завершення поєдинку функціонери обох клубів – Євген Красніков та Ігор Дедишин – влаштували на полі бійку.

СК Дніпро-1 вирвав перемогу проти 9 гравців Руха – черговий гол Довбика і завершення тривалої "сухої" серії Валефа