"Він (Дедишин, – прим.) до мене підбіг після матчу та почав показувати в телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця Руха. Я подумав спочатку, що він каже про пенальті, але там був якийсь інший епізод.

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У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися. Бійкою я це назвати не можу, так – невелика штовханина.

Чи спілкувався з Дедишином після того, як вщухли пристрасті? Так, ми потім поспілкувалися. Руки не потиснули, але розійшлися нормально. Нічого надзвичайного не сталося, самі розберемося. З Дедишином ми знайомі 100 років, і весь цей час то сваримося, то миримося. Жодних претензій у мене до нього немає. Він бачить по-своєму епізод, а я бачу по-своєму. Те, що сталося після матчу – лише емоції", – сказав Красніков у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після завершення матчу між Рухом та СК Дніпро-1, який львів'яни догравали удев'ятьох і програли 2:3, на полі відбулась сутичка між функціонерами команди.

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