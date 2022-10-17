Поединок между львовской и днепровской командами кишел противоречивыми моментами. Один из них в конце первого тайма вызвал неоднозначную реакцию болельщиков и экспертов.

"44-я минута. Защитник Руха Роман Дидык не намерен играть, чтобы завладеть мячом, но намеренно вмешивается лишь с одной целью – создать препятствие своим корпусом.

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Он не сыграл в мяч, а только задел его, и при этом он препятствует продвижению нападающего СК Днепр-1 Артема Громова, вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно", – цитирует объяснение Комитета арбитров официальный сайт УАФ.

Напомним, главным арбитром матча был Юрий Иванов. Кроме пенальти, он отметился двумя удалениями в составе львовской команды, а также чрезмерной компенсацией игрового времени (по версии Руха), что привело к голу на 95 минуте и поражению подопечных Кучука. После завершения поединка функционеры обоих клубов – Евгений Красников и Игорь Дедишин – устроили на поле драку.

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