Металіст стартував з перемоги в новому сезоні УПЛ, мінімально обігравши Рух в 1-му турі. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Старт матчу ознаменувався скандалом щодо трансляції матчу – знімальну групу Setanta Sports знову не пустили на стадіон "відступника" від телепулу, а УПЛ разом з офіційним транслятором відповіли баном трансляції на ютуб-каналі "жовто-чорних". Через це постраждала і якість огляду матчу.

Матч УПЛ перервали через повітряну тривогу – гравці вже вдруге опинились в укритті

На полі ж усі важливі події розгорнулись ближче до перерви – комбінація з ефектним пасом п'яткою від Коркішка призвела до гола Підлепенця. Климчук через 4 хвилини відновив паритет, після чого почалась найважливіше у матчі – повітряні тривоги, яких загалом було аж 3. Втім, команди змогли дограти поєдинок попри величезні паузи – перемогу Металісту приніс Прядун, який точно пробив під Паньковим з меж штрафного.

Металіст переміг Рух у скандальному матчі з трьома повітряними тривогами – гра тривала більше чотирьох годин