Металлист стартовал с победы в новом сезоне УПЛ, минимально обыграв Рух в 1-м туре. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Старт матча ознаменовался скандалом по поводу трансляции матча – съемочную группу Setanta Sports снова не пустили на стадион "отступника" от телепула, а УПЛ вместе с официальным транслятором ответили баном трансляции на ютуб-канале "желто-черных". Из-за этого пострадало и качество обзора матча.

Матч УПЛ прервали из-за воздушной тревоги – игроки уже во второй раз оказались в укрытии

На поле все важные события развернулись ближе к перерыву – комбинация с эффектным пасом пяткой от Коркишка привела к голу Пидлепенца. Климчук через 4 минуты восстановил паритет, после чего началась самое важное в матче – воздушные тревоги, которых было всего 3. Впрочем, команды смогли доиграть поединок несмотря на огромные паузы – победу Металлисту принес Прядун, который точно пробил под из пределов штрафной.

Металлист победил Рух в скандальном матче с тремя воздушными тревогами – игра длилась более четырёх часов