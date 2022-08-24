Як і очікувалось, матч Руха проти Металіста у Львові продемонстрував усю "красу" нашого футболу. Було весело! Знімальну групу Setanta Sports знову не пустили на стадіон "відступника" від телепулу, а УПЛ разом з офіційним транслятором відповіли баном трансляції на ютуб-каналі "жовто-чорних" – при цьому керівництво каналу НТА вирішило не ризикувати, відмовившись від показу гри. Не став коментувати зустріч і Віктор Вацко, якого анонсували вчора.

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Втім, в середині першого тайму на піратських сайтах з'явилися посилання на "сопку". Натиснувши на них, глядач опинявся на офіційному фейсбуці Руха – клуб організував трансляцію на ньому. При цьому ніхто не банив трансляцію, яку показував Ruh TV на MEGOGO (підписка коштувала 179 грн). Ну де ще таке побачиш? Тільки заради цього новий сезон і треба було починати.

Суто в футбольному плані Рух вразив менше. Команда Леоніда Кучука демонструвала звичний футбол, який важко описати словами. М'яч кудись рухався, футболісти кудись бігали, але за перші 40 хвилин львів'яни провели лише один момент – це Сапуга на 6-й коліном замкнув подачу з кутового на ближню стійку. Все.

Металіст виглядав набагато активніше. Вже на 2-й хвилині харків'яни могли забивати внаслідок закидання на лівий край карного майданчика. Білий програв позицію Коркішку, однак Дмитро не зміг переграти Паньківа. На 10-й з лінії штрафного стріляв Панасенко (над воротами), а на 13-й Коркішко бахнув з близької дистанції повз ближній кут.

В середині першого тайму нічого цікавого не відбувалось. Гра звелася до величезної кількості єдиноборств і фолів, але нудьгу на 37-й хвилині розвіяв гол Металіста. Коркішко відгукнувся на передачу з лівого флангу й у дотик п'яткою розрізав оборону льів'ян – Картушов же увірвався в карний майданчик і пробив.

Паньків парирував, а Підлепенець головою зіграв на добиванні. Втім, вже на 41-й Рух відігрався внаслідок контратаки з пасом Таллеса на хід Климчуку – Юрій переграв Мизюка й вистрілив метрів з 22-х у дальній нижній кут. 1:1!

Після цього матч зупинили через повітряну тривогу. Арбітр відправив команди в укриття на 43-й хвилині й 44-й секунді – деякі журналісти повідомляють, ніби Григорій Козловський вимагав з трибун дограти перший тайм, але Денис Шурман був незворушним. Наступні 40 хвилин пройшли без футболу, а після завершення тривоги футболістам дали кілька хвилин на розминку. Десь у цей же час перестала працювати трансляція Ruh TV.

Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.



Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022

До перерви Рух міг ще й гол забити зусиллями Руніча, однак Василь при замиканні прострілу Соломона-Отабора на лінію воротарського пробив над воротами. У підсумку, перший тайм завершився мінімальною перемогою Металіста. Після цього команди знову пішли відпочивати, але вже не на 15 хвилин, а на 6-7.

Другий тайм тривав недовго. Всього за 6 хвилин після його початку матч знову перервали через повітряну тривогу. Вона тривала 1 годину й 11 хвилин.

Після відновлення команди зіграли ще 26 хвилин. За цей період рухівцям так і не вдалося створити щось цікаве біля чужих воріт. Металіст діяв більш динамічно й цікаво, хоча із загостренням справи також не складались. Втім, на 66-й хвилині саме харків'яни забили вдруге: Картушов пройшов на лівому краю штрафного Довгого й викотив пас на лінію воротарського, а Прядун, з'явившись на полі хвилину тому, прийняв м'яч і другим дотиком прошив Паньківа – 1:2!

Леонід Кучук одразу ж провів подвійну заміну, замість Довгого й Соломона-Отабора кинувши у бій Федорчука й Бойчука. Втім, не встигли вони розбігатись, як у Львові пролунала третя сирена. На табло застигла 76-та хвилина й 54-та секунда.

Гравці Руха та Металіста евакуюються через повітряну тривогу на матчі УПЛ pic.twitter.com/Qy2VaK2hk2 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) August 24, 2022

Через 33 з гаком хвилини гра відновилася. Леонід Кучук випустив на завершення матчу Дідика, Карабіна та Притулу. Це дозволило заробити кілька стандартів, однак жоден з них не став гострим. Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Металіста!

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