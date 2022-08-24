Поєдинок між Рухом та Металістом став історичним для чемпіонату України – його перервали через повітряну тривогу у Львові.

Наприкінці першого тайму зустрічі Рух – Металіст у Львові залунала повітряна тривога, через що команди були змушені піти до укриттів.

Рух не пустив представників Setanta на матч із Металістом – другий ігнор транслятора впродовж туру

Гравці та персонал стадіону покинули межі поля та разом перейшли до укриття поруч зі стадіоном, де і очікували на завершення тривоги. Додамо, що матч вже двічі переривався через потенційну небезпеку.

Додамо, що матч Рух – Металіст розпочався о 15:00 за київським часом. Переглянути трансляцію поєдинку можна на офіційній сторінці Руху у Facebook.

"Будь-які дії проти телепулу будуть переслідуватись": Setanta Sports зробила заяву щодо незаконних трансляцій УПЛ