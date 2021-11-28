Рух, на відміну від кількох попередніх матчів, поєдинок з Металістом 1925 провів більш ніж переконливо. Господарі створили з десяток гольових моментів, однак змогли реалізували лише два. Вже у доданий до першого тайму час Федорчук навісив в район одинадцятиметрової позначки, Шершень програв верхову боротьбу Сапузі і м'яч прилетів до Борячука. Андрій розвернувся і прошив Сидоренка.

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Єрмаков по перерві міг відновлювати статус-кво, але його удар кінчиками пальців у падінні потягнув Паньків. Згодом Борячук ледь не оформив дубль, влучивши у стійку. Зрештою, за свого партнера реабілітувався Климчук, який отримавши пас з правого флангу у штрафний, накрутив чотирьох оборонців і з розвороту вгатив круглого у дальній кут воріт.

Перемога принесла Руху 16 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці, Металіст 1925 з 19-ма балами залишився дев'ятим.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль