У 16-му турі чемпіонату України Валерій Кривенцов у тактичній дуелі поступився своєму візаві зі Львова Леоніду Кучуку. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вже на першій хвилині Сидоренко у стрибку перевів м'яч на кутовий після пострілу Бренера, продемонструвавши настрій Руха на поєдинок. Майже одразу Сапуга завдав дального удару – повз ворота Металіста 1925. Львів'яни продовжили тиснути, перебуваючи більшу частину часу на чужій половині поля. Харківяни свідомо віддали ініціативу супернику і грали другим темпом.

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В середині тайму небезпечний кутовий біля воріт Металіста 1925 завершився ударом через себе – Кверквелія головою вибив за межі поля. Згодом Борячук пробивав зльоту – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Кравченко під кінець тайму міг перевернути все з ніг на голову, коли пробивав з меж штрафного майданчика – воротар Руха не встигав на постріл, але точність удару Дмитра бажала кращого. На другій доданій хвилині львів'яни таки забили: Федорчук навісив в район одинадцятиметрової позначки, Шершень програв верхову боротьбу Сапузі і м'яч прилетів до Борячука. Андрій розвернувся і прошив Сидоренка. VAR на матчі не було, тож арбітр вказав на центр поля, попри натяки харків'ян на положення поза грою.

По перерві Металіст 1925 міг відгруватись. Квірквелія віддав чудову передачу на лінію штрафного майданчика Руха, м'яч підхопив Єрмаков і закрутив у дальній кут. Паньків у стрибку кінчиками пальців перевів сферу на кутовий.

На 64-й хвилині Борячук втік на побачення з голкіпером харків'ян, обіграв останнього і захисника і пробивав з гострого кута у вже порожні ворота, але влучив у стійку. У відповідь Габелок стріляв з лінії і вже бачив сферу у сітці – захисник буквально ліг під м'яч і врятував Рух.

В середині тайму Климчук продемонстрував справжню Бразилію: отримавши пас з правого флангу у штрафний, він накрутив чотирьох оборонців і з розвороту вгатив круглого у дальній кут воріт – 2:0. Попри комфортний рахунок господарі продовжили шукати щастя біля воріт суперника, не відсиджуючись в обороні. Хорошу нагоду наприкінці матчу втратив Руніч, який замінив автора другого гола.

Перемога принесла Руху 16 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці, Металіст 1925 з 19-ма балами залишився дев'ятим.

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